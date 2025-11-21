PODCAST CANLI YAYIN

Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Kayınvalidelerin en büyük şikayeti ne?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Yabancı gelini ile birlikte yarışan Melek kayınvalide final gününe damga vurdu. Gelinini bir türlü kabullenemeyen Melek Hanım'ın eski gelin adayı ile görüşmesi herkesi şok etti.

KAYINVALİDELERİN EN BÜYÜK ŞİKAYETİ NE?

Gelinlerin sosyal medyada çok fazla zaman geçirmesinden rahatsız olan kayınvalideler herkesi şaşırttı. Gelini Zeyneti'nin sürekli telefonla uğraştığını söyleyen kayınvalide "telefon yüzünden ev işlerini, çocuğunu, eşini, ihmal ediyor" diyerek gelinini eleştiri yağmuruna tuttu.

FİNAL GÜNÜ TATLIDA YAPILAN BÜYÜK HATANIN SORUMLUSU KİM?

Final gününün yemeği olarak profiterol kulesi yapan gelinler birbirinden güzel tatlılar ile şov yaptılar. Gamze'nin tatlısı ise herkesi şok etti. Tatlısının içinden streç çıkan gelin final gününde ceza puanı almak zorunda kaldı.

BÜYÜK ÖDÜLÜN KAZANANI KİM OLDU?

Bu hafta büyük ödül verilmeyerek haftaya devretti. Elemenin yapılmadığı Mutfak Bahane'de yeni haftada kıyasıya rekabet devam edecek.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

