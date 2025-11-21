Suikast Treni filmi konusu ve oyuncuları | Suikast Treni ne zaman çekildi?

PODCAST CANLI YAYIN

Aksiyon ve gerilimi tek bir hatta buluşturan Suikast Treni, izleyiciyi yüksek tempolu bir yolculuğa davet ediyor. Kotaro Isaka’nın çok satan Maria Beetle romanından sinemaya uyarlanan filmin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Suikast Treni ne zaman çekildi? İşte konusu…

Aynı trende görev için bulunan beş suikastçının yollarının beklenmedik şekilde kesişmesiyle başlayan kaotik ve bol sürprizli olayları merkeze alıyor. Hem yıldız oyuncu kadrosuyla hem de kesintisiz gerilimiyle dikkat çeken Suikast Treni, vizyona girdiği dönemde aksiyon severlerin radarına girmeyi başarmıştı. Peki Suikast Treni ne zaman çekildi? Suikast Treni filmi konusu ve oyuncuları kimler?

SUİKAST TRENİ FİLMİ KONUSU

Bir türlü peşini bırakmayan talihsizliklerden yorulan ve artık işlerini mümkün olduğunca sakin yürütmek isteyen suikastçı Uğur Böceği (Brad Pitt), kontrolü tamamen dışında gelişen olayların içine sürüklenir. Son görevi için bindiği yüksek hızlı tren, onu dünyadan farklı köşelerden gelen, birbirine görünmez bağlarla tutunan ama amaçları çatışan tehlikeli düşmanlarla karşı karşıya getirir. Kaderin ördüğü bu karmaşık ağ içinde Uğur Böceği, hızla ilerleyen trenin içinde hayatta kalmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

SUİKAST TRENİ FİLMİ OYUNCULARI

Brad Pitt - Ladybug

Joey King - Prince

Aaron Taylor-Johnson - Tangerine

Brian Tyree Henry - Lemon

Andrew Koji - Yuichi Kimura / Father

Hiroyuki Sanada - Elder

Yoshi Sudarso - genç Elder

Michael Shannon - White Death

Benito A. Martínez Ocasio - Wolf

Sandra Bullock - Maria Beetle

Zazie Beetz - Hornet

Logan Lerman - Son

Masi Oka

Karen Fukuhara

Channing Tatum

Ryan Reynolds

