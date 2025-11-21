Suikast Treni filmi konusu ve oyuncuları | Suikast Treni ne zaman çekildi?

Aynı trende görev için bulunan beş suikastçının yollarının beklenmedik şekilde kesişmesiyle başlayan kaotik ve bol sürprizli olayları merkeze alıyor. Hem yıldız oyuncu kadrosuyla hem de kesintisiz gerilimiyle dikkat çeken Suikast Treni, vizyona girdiği dönemde aksiyon severlerin radarına girmeyi başarmıştı. Peki Suikast Treni ne zaman çekildi? Suikast Treni filmi konusu ve oyuncuları kimler?