PODCAST CANLI YAYIN

Buz Devri filmi konusu ne? Buz Devri oyuncuları ve seslendirenler kimler?

2002 yapımı animasyon filmi Buz Devri, yönetmen koltuğunda Chris Wedge ve Carlos Saldanha’yı bulunduruyor. Film, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Peki, Buz Devrinin konusu nedir ve karakterleri kimlerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi:
Buz Devri filmi konusu ne? Buz Devri oyuncuları ve seslendirenler kimler?

2002 yapımı animasyon filmi Buz Devri, bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki Buz Devri filminin konusu nedir? Buz Devri karakterleri kimler, hangi oyuncular seslendiriyor? İşte merak edilenler...

(sosyal medya)(sosyal medya)

Buz Devri Konusu Ne?

Yaklaşık yirmi bin yıl önce, dünya buzullarla kaplıdır ve canlılar soğuktan korunmak için güneye göç etmektedir. Ancak bu göçte yer almayan iki karakter var! Yalnız yaşayan mamut Manny ve tembel miskin Sid. Bir gün Sid, terk edilmiş bir bebeği ailesine kavuşturma görevini üstlenmelerini sağlar.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Manny, Sid ve Diego adındaki kılıç dişli kaplan, zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca çığlardan kıl payı kurtulurlar, lav gölleri üzerindeki buz köprülerinden geçerler ve karşılarına Scrat adında bir sincap çıkar. Bu üçlü, buzulların ortasında tarihin en sıra dışı yol arkadaşlığına imza atar.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Buz Devri Karakterleri ve Seslendirenler Kimler?

Filmdeki karakterler, ünlü isimler tarafından seslendiriliyor! Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary ve Tara Strong, animasyonun eğlenceli dünyasını seslendiriyor.

(sosyal medya)(sosyal medya)

İşte filmin karakterleri;

Manfred (Manny): Kahverengi bir mamut olan Manny, sürü hâlinde değil, yalnız yaşamayı tercih eder. Yolculuk sırasında Sid ile tanışır ve terk edilmiş bir bebeği ailesine ulaştırmak için tehlikeli bir göreve çıkar.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Sid: Tembel bir miskin olan Sid, kendi ailesi göç ederken geride kalır. Manny ile tanıştıktan sonra onun peşine takılır ve bebeği ailesine götürmeye kararlıdır.

Diego: Turuncu renkte bir kılıç dişli kaplan olan Diego, başlangıçta bebeği kaçırma planına yardımcı olur ancak zamanla Manny ve Sid'in yol arkadaşlığına katılır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Roshan: Filmdeki bebek karakter Roshan, henüz yürümeyi bilmez ancak emekleyebilir. Annesi tarafından Manny ve Sid'e teslim edilir ve güvenli bir şekilde ailesine geri götürülmeye çalışılır.

Müge Anlıda son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıyaMüge Anlıda son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya
Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyondan İmralı vizesi çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? CHP tribünlere mi oynuyor?
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Türk Telekom
İkbal Uzuner'in mezarında ahlaksızca hareketler! 2 şüpheli gözaltında
Süper Kupa'da eşleşmelerin şehirleri belli oldu!
Böcek ailesinin ölümünde otel sahibi ve çalışanı yakalandı!
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
160 koyunla birlikte kaybolan çoban arazide sağ olarak bulundu
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı: Avrupa'da son dakika toplantısı
Gürsel Tekin ile devam! "İptal" davası ertelendi
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
İsrail’den Kudüs’te Türkiye provokasyonu! Başkonsolosluk önünde toplandılar
İzmir'de CHP çatlağı: Onat Tüneli binaları salladı vatandaş isyan etti
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Washington’ı karıştıran görüşme! ABD Büyükelçisi İsrail casusu ile gizlice bir araya geldi
Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Kastamonu’daki şüpheli ölümde taraflar karşı karşıya
80 yaşına basan Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’ın gençlik fotoğrafları mest etti!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi