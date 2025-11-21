Buz Devri filmi konusu ne? Buz Devri oyuncuları ve seslendirenler kimler?
2002 yapımı animasyon filmi Buz Devri, bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki Buz Devri filminin konusu nedir? Buz Devri karakterleri kimler, hangi oyuncular seslendiriyor? İşte merak edilenler...
Buz Devri Konusu Ne?
Yaklaşık yirmi bin yıl önce, dünya buzullarla kaplıdır ve canlılar soğuktan korunmak için güneye göç etmektedir. Ancak bu göçte yer almayan iki karakter var! Yalnız yaşayan mamut Manny ve tembel miskin Sid. Bir gün Sid, terk edilmiş bir bebeği ailesine kavuşturma görevini üstlenmelerini sağlar.
Manny, Sid ve Diego adındaki kılıç dişli kaplan, zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca çığlardan kıl payı kurtulurlar, lav gölleri üzerindeki buz köprülerinden geçerler ve karşılarına Scrat adında bir sincap çıkar. Bu üçlü, buzulların ortasında tarihin en sıra dışı yol arkadaşlığına imza atar.
Buz Devri Karakterleri ve Seslendirenler Kimler?
Filmdeki karakterler, ünlü isimler tarafından seslendiriliyor! Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary ve Tara Strong, animasyonun eğlenceli dünyasını seslendiriyor.
İşte filmin karakterleri;
Manfred (Manny): Kahverengi bir mamut olan Manny, sürü hâlinde değil, yalnız yaşamayı tercih eder. Yolculuk sırasında Sid ile tanışır ve terk edilmiş bir bebeği ailesine ulaştırmak için tehlikeli bir göreve çıkar.
Sid: Tembel bir miskin olan Sid, kendi ailesi göç ederken geride kalır. Manny ile tanıştıktan sonra onun peşine takılır ve bebeği ailesine götürmeye kararlıdır.
Diego: Turuncu renkte bir kılıç dişli kaplan olan Diego, başlangıçta bebeği kaçırma planına yardımcı olur ancak zamanla Manny ve Sid'in yol arkadaşlığına katılır.
Roshan: Filmdeki bebek karakter Roshan, henüz yürümeyi bilmez ancak emekleyebilir. Annesi tarafından Manny ve Sid'e teslim edilir ve güvenli bir şekilde ailesine geri götürülmeye çalışılır.