Buz Devri filmi konusu ne? Buz Devri oyuncuları ve seslendirenler kimler?

Filmdeki karakterler, ünlü isimler tarafından seslendiriliyor! Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary ve Tara Strong, animasyonun eğlenceli dünyasını seslendiriyor.

Manfred (Manny): Kahverengi bir mamut olan Manny, sürü hâlinde değil, yalnız yaşamayı tercih eder. Yolculuk sırasında Sid ile tanışır ve terk edilmiş bir bebeği ailesine ulaştırmak için tehlikeli bir göreve çıkar.

Sid: Tembel bir miskin olan Sid, kendi ailesi göç ederken geride kalır. Manny ile tanıştıktan sonra onun peşine takılır ve bebeği ailesine götürmeye kararlıdır.

Diego: Turuncu renkte bir kılıç dişli kaplan olan Diego, başlangıçta bebeği kaçırma planına yardımcı olur ancak zamanla Manny ve Sid'in yol arkadaşlığına katılır.