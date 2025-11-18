Final iddiaları arasında Kral Kaybederse'ye bomba transfer geldi

Yayınlanan son bölümlerde reytinglerde ufak bir kıpırdanma yaşansa da, yapım ekibi izleyicinin nabzını tutacak çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ancak, diziye bomba bir oyuncu transferi gerçekleştiği öğrenildi.

Fotoğraflar: Instagram

🎭 Gökçe Bahadır Ayrılığı Sonrası Hızlandırılmış Hikaye ve Yeni Bir Yüz

Kral Kaybederse'nin hikayesi, geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın beklenmedik ayrılığıyla zaten sarsılmıştı. Bu ayrılığın ardından senaryoda köklü değişikliklere gidildiği ve olay örgüsünün bir hayli hızlandırıldığı biliniyor. Reyting mücadelesinin kızıştığı bu kritik dönemde, diziye katılan yeni isim, hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Kral Kaybederse kadrosuna güzelliği ve başarılı performansıyla tanınan Hande Subaşı dahil oldu. Subaşı'nın, dizinin ana karakterlerinden Kenan'ın hayatına doğrudan etki edecek bir rolle izleyici karşısına çıkacağı kesinleşti.