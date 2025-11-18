O diziye yenildiler! Bereketli Topraklar final tarihi ortaya çıktı

Adana'nın köklü aileleri Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki iktidar savaşını, geçmişten gelen büyük bir sırrı ve bu sırrın üzerine kurulan beklenmedik aşkları konu edinen dizi, ilk bölümlerinden itibaren izleyiciden yeterli ilgiyi göremedi. Medya kulislerinde konuşulan bilgilere göre, dizinin reytinglerde beklentiyi karşılayamaması, yapım ekibini erken bir karara itti.
Dizi, yalnızca 3 bölüm yayınlanmasına rağmen arka arkaya gelen düşük reyting sonuçları nedeniyle yapımcılar tarafından bir risk olarak görülmeye başlandı. Sektör kaynaklarına göre, bu gibi büyük prodüksiyonların devam etmesi için maliyet-kazanç dengesinin sağlanması şart. 'Bereketli Topraklar'ın bu dengeyi kuramaması final kararını hızlandırdı.