O diziye yenildiler! Bereketli Topraklar final tarihi ortaya çıktı

Televizyon dünyasında reyting savaşları tüm hızıyla sürerken, ne yazık ki bazı iddialı yapımlar erken havlu atmak zorunda kalıyor. Bunlardan biri ise Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrolü paylaştığı Bereketli Topraklar oldu.

Sosyal medyada bir süredir dolaşan "erken final" iddiaları, kulislerden gelen haberlerle doğrulandı ve dizinin izleyicileri için hayal kırıklığı yaratan karar ortaya çıktı.

🔥 Beklenen Performans Gelmedi: Reytingler Neden Düştü?

'Bereketli Topraklar', ne yazık ki yayınlandığı günlerde reytinglerde arzu edilen başarıyı yakalayamadı.

Adana'nın köklü aileleri Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki iktidar savaşını, geçmişten gelen büyük bir sırrı ve bu sırrın üzerine kurulan beklenmedik aşkları konu edinen dizi, ilk bölümlerinden itibaren izleyiciden yeterli ilgiyi göremedi. Medya kulislerinde konuşulan bilgilere göre, dizinin reytinglerde beklentiyi karşılayamaması, yapım ekibini erken bir karara itti.

Dizi, yalnızca 3 bölüm yayınlanmasına rağmen arka arkaya gelen düşük reyting sonuçları nedeniyle yapımcılar tarafından bir risk olarak görülmeye başlandı. Sektör kaynaklarına göre, bu gibi büyük prodüksiyonların devam etmesi için maliyet-kazanç dengesinin sağlanması şart. 'Bereketli Topraklar'ın bu dengeyi kuramaması final kararını hızlandırdı.

🚨 YÖNETMEN VE SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ BİLE KURTARAMADI!

Dizinin reytinglerdeki düşüş eğilimi, aslında yapımcıların erken bir müdahalede bulunmasına neden olmuştu. Medya dünyasının güvenilir isimlerinden Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, 'Bereketli Topraklar'da bir süre önce yönetmen ve senarist değişikliği yapıldı.

Bu değişiklikler, hikayeyi ve çekim kalitesini toparlama amacıyla atılmış kritik adımlardı. Ancak maalesef, yapılan tüm bu revizyonlara rağmen dizinin son yayınlanan 3. bölümünün aldığı reytingler de istenilen çıkışı yakalayamadı.

  • Erken Finalin Kilit Noktası: Alınan bilgilere göre, yapım şirketi daha fazla mali zarar etmemek adına radikal bir karar alarak diziyi 5. bölümde noktalamaya karar verdi.

Bu durum, dizi sektöründeki acımasız rekabeti ve reytinglerin bir projenin kaderini ne kadar hızlı belirleyebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

📅 BEREKETLİ TOPRAKLAR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beklenen resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, kulislerde konuşulan en net bilgi, dizinin 5. bölümde ekran macerasını sonlandıracağı yönünde. Eğer herhangi bir yayın akışı değişikliği olmazsa, 'Bereketli Topraklar' dizisinin final bölümünün tahmini olarak Aralık ayı başında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Güçlü Rakipler Karşısında Tutunamadı

'Bereketli Topraklar'ın erken final yapma kararında, yayınlandığı günün aşırı rekabetçi ortamı kilit rol oynadı. Dizi, ekranların iki güçlü ve köklü yapımı olan 'Çarpıntı' ve 'Teşkilat' dizileriyle aynı akşam izleyici karşısına çıktı.

Bu iki dev yapımın domine ettiği reyting pastasından yeterli payı alamaması, dizinin mali beklentileri karşılayamamasına ve yayın macerasını kısa kesmesine neden oldu.

Fotoğraflar: Instagram

