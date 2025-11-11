Gözleri Karadeniz’de unutulmaz an! Azil’den Güneş’e romantik evlilik teklifi



UZUN SÜRE KONUŞULACAK

Azil, Güneş'i canlı müziğin olduğu bir mekâna yemeğe götürüyor. Azil sahnedeki şarkılara eşlik ederken sonrasında sahneye çıkıp mikrofonu eline alıyor. Tüm gözler onlardayken, Karadeniz'in deli dolu sevgisini anlatan sözleriyle Güneş'e dönüyor, "Biz Karadeniz uşağıyız… Sevdim mi bi garip severiz. Kızarsak kabarırız, özlersek taşırız ama çok güzel severiz. Volkan Konak gibi… Kazım Koyuncu gibi… Ben bu hayatta çok fırtına gördüm ama hiç liman görmedim. Al bütün nefesim… Senin olsun. Dünyanın en güzel kadını… Benimle evlenir misin?" diyor. Bu duygu dolu sözlerin ardından Güneş teklifi kabul ediyor. Mekânı dolduran alkışlar eşliğinde çift, mekandakilerle horon teperek kutlama yapıyor. Hem romantizmin hem Karadeniz ruhunun aynı anda hissedileceği bu sahne, seyircileri tarafından uzun süre konuşulacak.

