Gözleri Karadeniz'de unutulmaz an! Azil'den Güneş'e romantik evlilik teklifi

ATV’nin sevilen dizisi “Gözleri Karadeniz” bu akşam da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Evlilik teklifi sahnesi seyirciler tarafından uzun süre konuşulacak...

O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu atv'nin sevilen dizisi "Gözleri Karadeniz" bugün akşam izleyiciyi ekrana kilitleyecek çok özel bir ana sahne olacak. Dizinin sevilen karakteri Azil (Halit Özgür Sarı), Güneş'e (Özge Yağız) unutulmayacak bir evlilik teklifi yapıyor.


UZUN SÜRE KONUŞULACAK
Azil, Güneş'i canlı müziğin olduğu bir mekâna yemeğe götürüyor. Azil sahnedeki şarkılara eşlik ederken sonrasında sahneye çıkıp mikrofonu eline alıyor. Tüm gözler onlardayken, Karadeniz'in deli dolu sevgisini anlatan sözleriyle Güneş'e dönüyor, "Biz Karadeniz uşağıyız… Sevdim mi bi garip severiz. Kızarsak kabarırız, özlersek taşırız ama çok güzel severiz. Volkan Konak gibi… Kazım Koyuncu gibi… Ben bu hayatta çok fırtına gördüm ama hiç liman görmedim. Al bütün nefesim… Senin olsun. Dünyanın en güzel kadını… Benimle evlenir misin?" diyor. Bu duygu dolu sözlerin ardından Güneş teklifi kabul ediyor. Mekânı dolduran alkışlar eşliğinde çift, mekandakilerle horon teperek kutlama yapıyor. Hem romantizmin hem Karadeniz ruhunun aynı anda hissedileceği bu sahne, seyircileri tarafından uzun süre konuşulacak.
Gözleri Karadeniz"de evlilik teklifi sahnesinde renkli anlar yaşanacak. Azil ve Güneş, mekanda bulunanlarla birlikte horon teperek kutlama yapacak.

