Gözleri Karadeniz bu akşam var mı? atv Gözleri Karadeniz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Gözleri Karadeniz her bölümüyle ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Romantizm ile dramın iç içe geçtiği atmosferiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölüm tarihi ve tekrar bölümleri merak ediliyor. Peki Gözleri Karadeniz bu akşam var mı yok mu? Gözleri Karadeniz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Gözleri Karadeniz, her bölümünde duygusal sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Karadeniz'in enfes atmosferinde geçen dizi, hem romantik hem de dramatik yönüyle büyük beğeni topluyor. İzleyiciler ise yeni bölümü merakla bekliyor. Peki Gözleri Karadeniz bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta ekrana gelecek? İşte dizinin yayın akışına ilişkin merak edilenler...

Gözleri Karadeniz bu akşam var mı?

atv'de izleyiciyle buluşan Gözleri Karadeniz bu akşam saat 20:00' de ekranlara gelecek.

Gözleri Karadeniz yeni bölüm ne zaman?

Gözleri Karadeniz her Salı yeni bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Gözleri KaraDeniz 9.bölüm fragmanı yayınlandı

Gözleri Karadeniz tekrar bölümleri ne zaman?

Tekrar bölümlerine erişmek için ATV YAYIN AKIŞI'NA göz atabilirsiniz.

