3 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması belli oldu mu, birinci kim?

Televizyon ekranlarında haftanın ilk gününe ait reyting yarışı izleyicilerin yakın takibinde. Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ve "Esra Erol'da" yine güçlü performanslarıyla öne çıktı. İşte dünün reyting sıralamasına ilişkin detaylar...
3 Kasım 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı mı?
Henüz 3 Kasım 2025 tarihli reyting sonuçları açıklanmadı. Günlük izlenme oranları, Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK) tarafından gün içerisinde duyurulacak. Verilerin paylaşılmasının ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün birincisi belli olacak.
TİAK'ın açıklamasının ardından, prime time'da hangi dizinin ya da programın zirveye yerleştiği netlik kazanacak. Reyting sonuçları açıklandığında günün en çok izlenen yapımlarının listesi haberimizde yer alacaktır.