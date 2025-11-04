PODCAST CANLI YAYIN

3 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması belli oldu mu, birinci kim?

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 3 Kasım 2025 Pazartesi reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Gündüz kuşağında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ve “Esra Erol’da” yine güçlü performanslarıyla öne çıktı. Peki 3 Kasım reyting birincisi hangi yapım oldu? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün lideri kim? İşte dünün reyting sıralamasına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi:
3 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sıralaması belli oldu mu, birinci kim?

Televizyon ekranlarında haftanın ilk gününe ait reyting yarışı izleyicilerin yakın takibinde. Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ve "Esra Erol'da" yine güçlü performanslarıyla öne çıktı. İşte dünün reyting sıralamasına ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

3 Kasım 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

Henüz 3 Kasım 2025 tarihli reyting sonuçları açıklanmadı. Günlük izlenme oranları, Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK) tarafından gün içerisinde duyurulacak. Verilerin paylaşılmasının ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün birincisi belli olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TİAK'ın açıklamasının ardından, prime time'da hangi dizinin ya da programın zirveye yerleştiği netlik kazanacak. Reyting sonuçları açıklandığında günün en çok izlenen yapımlarının listesi haberimizde yer alacaktır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Borsa İstanbul
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
D&R
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni safha | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?
Terörsüz Türkiye Komisyonu'na İmralı yolu! Bahçeli ne dedi? Başkan Erdoğan ne mesaj verdi?
Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü ifadesinde o günü anlattı: "Bir anda önüme çıktı"
İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim çıktı! O da kendisi ve eşi gibi oyuncu...