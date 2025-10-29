Kuruluş Orhan'ın Osman Bey’i Cihan Ünal kaç yaşında, nereli? İşte rol aldığı diziler

Oyunculuk kariyerinde tiyatrodan sinemaya, televizyondan akademiye uzanan geniş bir yolculuğa sahip olan Ünal'ın hayatı ve başarıları araştırılıyor.

1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı 'na giren Ünal, mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları 'nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Tiyatro sahnelerinde kısa sürede öne çıkan sanatçı, Türkiye'nin en saygın oyuncularından biri haline geldi.

Öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Cihan Ünal , ilk ve orta öğrenimini Tosya, Kırıkkale ve Ankara'da tamamladı. Sanatla tanışması 1960'lı yıllarda Ankara Radyosu Çocuk Kulübü bünyesinde gerçekleşti. Burada radyo tiyatrolarında ve eğitim programlarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak görev aldı.

Kariyeri ve Yurt Dışı Deneyimi

Cihan Ünal, yalnızca sahnede değil, akademide de önemli bir isimdir. 1987–2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi. Ardından Yeditepe Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimci olarak görev aldı. 2001 yılında Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevine getirilen Ünal, genç sanatçıların yetişmesine büyük katkı sağladı.

Usta oyuncu 1982 yılında British Council bursuyla İngiltere'ye giderek Royal National Theatre ve Royal Shakespeare Company'de gözlemci olarak bulundu. Ayrıca Royal Academy of Dramatic Art'ta kısa süreli eğitimler aldı. 1992'de Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford-upon-Avon'da düzenlenen ses ve nefes seminerlerine katıldı.