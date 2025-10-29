PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan'ın Osman Bey’i Cihan Ünal kaç yaşında, nereli? İşte rol aldığı diziler

ATV ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Orhan, yeni sezonuyla izleyicilerle buluştu. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve özenle hazırlanmış prodüksiyonuyla dikkat çekerken, Osman Bey karakterine hayat veren usta sanatçı Cihan Ünal izleyicilerin merak odağı oldu.

Oyunculuk kariyerinde tiyatrodan sinemaya, televizyondan akademiye uzanan geniş bir yolculuğa sahip olan Ünal'ın hayatı ve başarıları araştırılıyor.

Cihan Ünal Kimdir?

Öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Cihan Ünal, ilk ve orta öğrenimini Tosya, Kırıkkale ve Ankara'da tamamladı. Sanatla tanışması 1960'lı yıllarda Ankara Radyosu Çocuk Kulübü bünyesinde gerçekleşti. Burada radyo tiyatrolarında ve eğitim programlarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak görev aldı.

1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Ünal, mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları'nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Tiyatro sahnelerinde kısa sürede öne çıkan sanatçı, Türkiye'nin en saygın oyuncularından biri haline geldi.

Kariyeri ve Yurt Dışı Deneyimi

Cihan Ünal, yalnızca sahnede değil, akademide de önemli bir isimdir. 1987–2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk, diksiyon, mimik ve sahne dersleri verdi. Ardından Yeditepe Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimci olarak görev aldı. 2001 yılında Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkanlığı görevine getirilen Ünal, genç sanatçıların yetişmesine büyük katkı sağladı.

Usta oyuncu 1982 yılında British Council bursuyla İngiltere'ye giderek Royal National Theatre ve Royal Shakespeare Company'de gözlemci olarak bulundu. Ayrıca Royal Academy of Dramatic Art'ta kısa süreli eğitimler aldı. 1992'de Royal Shakespeare Company'nin davetlisi olarak Stratford-upon-Avon'da düzenlenen ses ve nefes seminerlerine katıldı.

Rol Aldığı Projeler

Cihan Ünal, kariyeri boyunca hem tiyatroda hem sinemada hem de televizyon dizilerinde unutulmaz karakterlere hayat verdi.
Bazı önemli yapımları şunlardır:

  • Kuruluş Orhan (ATV) – Osman Bey

  • Çalıkuşu (1986) – Kamran

  • Yorgun Savaşçı (1983) – Cevdet

  • Yalancı Yarim

  • Aşk-ı Memnu (1975) – Behlül Haznedar

  • Kurtlar Vadisi Pusu – Konuk Oyuncu

  • Süper Baba, Hanımın Çiftliği, Adı Efsane gibi televizyon dizilerinde konuk ve başroller

Ayrıca çok sayıda tiyatro oyununda başrol oynayan sanatçı, Shakespeare, Turgut Özakman ve Arthur Miller gibi isimlerin eserlerinde sahneye çıktı.ü

