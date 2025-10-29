Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerinde olduğu "Uykucu" filminin galası önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Filmin yapımcısı Polat Yağcı, "İlk başlarda 'Dijital mi sinema mı?' diye düşünürken sinemaya karar verdik. Burada gördüğünüz herkes riski alarak 'evet' dedi. Sinema bu günlerde çok zor. Sinema perdesinde izlenecek harika bir film yaptık" ifadelerini kullandı
Uykucu filminin yapımcıları geleneksel davrandı! Dijital yerine sinema...
