Gözleri Karadeniz son bölümüyle nefesleri kesti

atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği 'Gözleri KaraDeniz' önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde nefes kesen anlar yaşandı.

Güneş, boşanmak için adliyenin yolunu tuttu. O sırada Mehmet'ten gelen bir fotoğraf her şeyi altüst etti. Masada duran kayıtları gören Güneş, Azil'in ondan ne sakladığını anladı. Dayı silahını çekmiş, infaz an meselesidir. Azil çaresizce engel olmaya çalışırken, Güneş herkesi kurtarmak için boşanmaktan vazgeçer!

