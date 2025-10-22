Gündüz kuşağında çifte zirve! Türkiye’yi ekrana kilitleyen iki program Müge Anlı ve Esra Erol...

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %4,95 izlenme oranı ve %23,55 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

Kaynak: atv

Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,29 izlenme oranı ve %38,43 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %4,66 izlenme oranı ve %34,37 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

Kaynak: atv

Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.