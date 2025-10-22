PODCAST CANLI YAYIN

Gündüz kuşağında çifte zirve! Türkiye’yi ekrana kilitleyen iki program Müge Anlı ve Esra Erol...

Kantar Medya verilerine göre, Esra Erol programı Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşirken, Müge Anlı ise 20+ABC1’de en çok izlenen yapım oldu. Her iki program da izleyiciyi ekrana kilitlemeyi sürdürdü.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı Tüm Kişiler kategorisinde %4,95 izlenme oranı ve %23,55 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,29 izlenme oranı ve %38,43 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %4,66 izlenme oranı ve %34,37 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

