Gözleri Karadeniz 8. bölüm full izle! ATV ile Gözleri Karadeniz yeni bölüm canlı yayın bilgileri

Duygusal sahneleri, güçlü hikayesi ve Karadeniz'in büyüleyici manzaralarıyla dikkat çeken yapım, her bölümde heyecanı artırıyor. Gözleri Karadeniz 8. bölüm izlemek isteyenler, "Gözleri Karadeniz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, nasıl izlenir?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte ATV canlı yayın bilgileri ve Gözleri Karadeniz 8. bölüm full izle detayları…

Azil, Mehmet'in tehditleri karşısında giderek artan baskının altında kalmamak için çabalarken, içindeki huzursuzluğu Güneş'e hissettirmemeye çalışır. Ancak Mehmet'in aile sırlarını polise açıklaması ihtimali, onu derin düşüncelere sürükler. Dava günü yaklaşırken Güneş, Mehmet'in son anda fikrini değiştirmesinden korkmakta ve bu belirsizlikle baş etmeye çalışmaktadır.

(Kaynak: Atv)

Bu süreçte Aslı'nın Azil'e duyduğu ilgiyi fark eder; yine de hislerini bastırıp sessiz kalmak zorunda kalır. Öte yandan Mehmet, uyuşturucu trafiğini yeniden düzenleyerek tehlikeli bir planın düğmesine basar. Bu plan, Azil'i geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükler. Ailesinin güvenliğini sağlamak için kritik bir karar vermek zorunda kalan Azil, meseleyi bir kez daha oğlunun ihanetiyle yıkılan Osman'a açar. Artık Maçariler için tek çıkış yolu, acı ama kaçınılmaz bir çözümden geçmektedir.