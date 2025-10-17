Aşk ve Gözyaşı yeni bölümde heyecan yaratacak!

Bu olaydan sonra Selim'de koruma içgüdüsü ve suçluluk vardır. Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır.

Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar.





Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır.

Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.





İzleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunan "Aşk ve Gözyaşı" bugün yine ekrana kilitleyecek. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır; gerçek ile hayali ayırt edemez.





GERİLİMLİ DENGE

Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak yakınlaşır. Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir. Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile.



