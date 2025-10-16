PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı 5. bölümden ipuçları: Meyra’nın hastalığı ilerler!

Barış Arduç'un Selim, Hande Erçel'in ise Meyra karakterini canlandırdığı Aşk ve Gözyaşı’nın 5. Bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte atv’nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın yeni bölümünden ipuçları...

Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır; gerçek ile hayali ayırt edemez hale gelir. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak ona yakınlaşır. Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver.

Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile. Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır.

Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır. Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar. Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır.

Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.

