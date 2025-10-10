PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı'nda bu bölüm tüm taşlar devrilecek! Seyirci ekrana kilitlenecek...

Barış Arduç’un “Selim”, Hande Erçel’in ise “Meyra” karakterine hayat verdiği dizide ortalık karışıyor. Boşanma dilekçesini öğrenen Meyra, hayal kırıklığına uğruyor

atv'nin sevilen dizisi "Aşk ve Gözyaşı"nın dördüncü bölümünde yer yerinden oynayacak. Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Meyra ve Selim'in ilişkisi, aşk ile güvensizlik arasında ince bir ipte yürümeye devam eder. İzmit'te Selim'in ailesinin yanına sığınan çift, kısa bir süreliğine eski günlerin sıcaklığını yeniden yakalar; birlikte sahile gider, aile kahvaltısında bir arada olmanın huzurunu yaşarlar. Ancak Meyra'nın hastalığı ve artan unutkanlıkları, ilişkilerindeki güven duygusunu zedeler. Meyra, içini kemiren ölüm korkusunu gizleyemezken Selim her şeye rağmen yanında durmaya çalışır. Bu sırada Meyra'nın ailesi, evde bulunan dinleme cihazı ve kasadaki boşanma protokolü nedeniyle damada olan güvenini tamamen yitirir.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYACAK
Selim, geçmişte Meyra'dan habersiz bir boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf eder. Bu itiraf, Meyra'nın bastırdığı anıları bir bir gün yüzüne çıkarır; kırılan güven, yerini tarifsiz bir hayal kırıklığına bırakır. Aşk ile pişmanlık arasına sıkışan çift için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır

