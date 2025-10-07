PODCAST CANLI YAYIN

Survivor 2026 yarışmacıları kimler, belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?

Survivor 2026 sezonu yarışmacılar belli oluyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezon tarihi seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki 2026 Survivor yarışmacıları kimler? İşte son durum.

Giriş Tarihi:
Survivor 2026 yarışmacıları kimler, belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?

Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması bu yıl Ünlüler - All Star konseptiyle izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonun ilk yarışmacısını duyurmasıyla birlikte Survivor 2026 başlangıç tarihi seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Survivor 2026 yarışmacıları kimler, belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Murat Ceylan'ın sunumuyla Survivor yarışması yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Başlangıç tarihine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2025 sezonu 1 Ocak'ta başlamış ve 13 Haziran'da sona ermişti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonda mücadele edecek ilk ismin şarkıcı Bayhan olduğunu duyurdu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

2025 SEZONUNDA KİMLER YER ALDI?

Geçtiğimiz yıl ekrana gelen Survivor All Star 2025 sezonunda;
Ünlüler takımında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı ve Yağmur Banda yer almıştı.

Gönüllüler kadrosunda ise Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yarışmıştı.

Sezon ilerledikçe yedek yarışmacılar arasında bulunan Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz ve Mehmet Özyay da adaya dahil olmuştu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

2025'İN ŞAMPİYONU KİM oldu?

Şampiyonluk kupasını Adem Kılıççı kaldırdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Türk Telekom
Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışmalar sonrası silahlar sustu
TABLO TABLO ZAMLI TARİFE: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Oranlar yenileniyor
Son dakika! Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı
Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı
Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi: Formüllere göre 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Mutabakat mı eyalet mi? Barrack neyin peşinde | YPG/SDG’nin entegrasyonu için tarih vermişti Mazlum Abdi’yi ziyaret etti
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı ve turuncu kodlu alarm: Mezosiklon yağış dalgası geliyor! Şimşekler ardı ardına patlayacak
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere İŞKUR’dan hibe fırsatı
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro