Tv8'de yayınlanan Survivor yarışması bu yıl Ünlüler - All Star konseptiyle izleyici karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonun ilk yarışmacısını duyurmasıyla birlikte Survivor 2026 başlangıç tarihi seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Survivor 2026 yarışmacıları kimler, belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?
SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Murat Ceylan'ın sunumuyla Survivor yarışması yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Başlangıç tarihine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2025 sezonu 1 Ocak'ta başlamış ve 13 Haziran'da sona ermişti.
SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonda mücadele edecek ilk ismin şarkıcı Bayhan olduğunu duyurdu.