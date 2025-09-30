PODCAST CANLI YAYIN

Düne ait reyting sonuçları hem diziseverler hem de yapımcılar tarafından merak ediliyor ve yakından izleniyor. Peki 29 Eylül'de ekrana gelen yapımlar arasında reyting şampiyonu kim oldu? Total ve AB sıralamasında ilk 3'te hangi programlar var?

Giriş Tarihi:
29 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Dünün reyting birincisi kim oldu? Total, AB...

Televizyon ekranlarında 29 Eylül akşamı yine birbirinden farklı dizi, film ve programlar izleyiciyle buluştu. Birbirinden iddialı yapımların karşı karşıya geldiği gecede izleyiciler ekran başına kilitlendi. Hangi dizinin daha çok izlendiği, hangi programın zirveye yerleştiği ise merak konusu oldu. Peki Total ve AB gruplarında ilk sıralara oturan yapımlar belli oldu mu? İşte merak edilen sıralama...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon dünyasında merakla beklenen reyting sonuçları her sabah düzenli olarak açıklanıyor. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde paylaşılan listeler, yapımların izlenme oranlarını ortaya koyuyor. Ancak 29 Eylül Pazartesi gününe ait reyting tablosu henüz yayımlanmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

İşte geçen haftanın sonuçları...

22 EYLÜL REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1. Uzak Şehir

2. Uzak Şehir (Özet)

3. Cennetin Çocukları

AB

1. Uzak Şehir

2. Uzak Şehir (Özet)

3. Cennetin Çocukları

