TV yayın akışı 26 Eylül | Bu akşam hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? İşte kanal kanal yayın akışı listesi...

atv'nin 26 Eylül Cuma günü için yayın akışı açıklandı. Bu akşam ekranlarda Aşk ve Gözyaşı dizisi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki bugün televizyonlarda hangi dizi, yarışma ve filmler yer alıyor? İşte tüm kanalların güncel yayın akışı…

atv'de bu akşam Aşk ve Gözyaşı dizisi ikinci bölümüyle ekranda. Cuma akşamı, romantizm ve drama bir araya geliyor. Diğer kanallarda da pek çok dizi ve film izleyiciyle buluşuyor. Günün TV yayın akışını derledik.

ATV YAYIN AKIŞI

  1. 07:00 – Kahvaltı Haberleri
  2. 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  3. 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  4. 13:00 – ATV Gün Ortası
  5. 14:00 – Gözleri Karadeniz
  6. 16:00 – Esra Erol'da
  7. 19:00 – ATV Ana Haber
  8. 20:00 – Aşk ve Gözyaşı
  9. 23:20 – Aşk ve Gözyaşı
  10. 02:00 – Aşk ve Gözyaşı
  11. 04:30 – Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

  1. 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  2. 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
  3. 11:00 – Yaprak Dökümü
  4. 14:00 – Gelinim Mutfakta
  5. 16:45 – Arka Sokaklar
  6. 18:30 – Kanal D Ana Haber
  7. 20:00 – Arka Sokaklar
  8. 00:15 – Uzak Şehir
  9. 03:00 – Poyraz Karayel
  10. 05:00 – Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI

  1. 05:33 – İstiklal Marşı
  2. 05:35 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  3. 06:25 – Kalk Gidelim
  4. 09:25 – Adını Sen Koy
  5. 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  6. 13:15 – Seksenler
  7. 14:30 – Cennetin Çocukları
  8. 17:45 – Lingo Türkiye
  9. 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  10. 19:55 – İddiaların Aksine
  11. 20:00 – Teşkilat
  12. 23:40 – Cennetin Çocukları
  13. 02:30 – Seksenler
  14. 03:15 – Kalk Gidelim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  1. 06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  2. 08:15 – Bu Sabah
  3. 10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  4. 12:30 – Gelin Evi
  5. 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  6. 18:45 – Show Ana Haber
  7. 20:00 – Kızılcık Şerbeti
  8. 00:15 – Veliaht
  9. 02:30 – Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

  1. 07:00 – İstanbullu Gelin
  2. 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  3. 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  4. 16:15 – Söz
  5. 19:00 – Star Haber (Canlı)
  6. 20:00 – Adalet 2
  7. 22:30 – Adalet 2
  8. 01:00 – Çarpıntı
  9. 04:00 – Dürüye'nin Güğümleri
  10. 05:30 – Söz
