Gitmek mi zor? Kalmak mı? Selim hangisini seçecek...

Barış Arduç’un “Selim”, Hande Erçel’in ise “Meyra” karakterine hayat verdiği “Aşk ve Gözyaşı” yeni bölümüyle ekrana kilitleyecek. İkilimde kalan Selim’in vereceği karar Meyra’yı derinden etkileyecek

İzleyiciyi duygusal yolculuğa çıkaran "Aşk ve Gözyaşı" bugün ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Başladığı ilk gün izleyiciyle derin bağ kuran dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Meyra'nın üç ay ömrü kaldığını öğrenmek, boşanma konusunda kararlı olan Selim için sarsıcı bir dönüm noktası olur. Artık bu evliliğin sürdürülemeyeceğini düşünmesine rağmen, bir zamanlar sevdiği kadının ölüme yürüdüğünü bilmek, onu bu kararını yeniden düşünmeye zorlar. Birbirlerine yabancılaştıkları bir dönemde gelen bu haber, Selim'i yeniden ikilemlerle baş başa bırakır: Gitmek mi zordur, kalmak mı? Meyra'nın daralan zamanının ve Selim'in sıkışmışlığının getirdiği baskı altında zorlanan ikili, geçmişten gelen bu sürpriz ziyaretçi ve yaşanan beklenmedik olaylar karşısında yeni yüzleşmeler yaşayacaktır.

