Aşk ve Gözyaşı 2. bölümden ipuçları: Selim’in zor kararı!

Kaynak: atv AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Meyra'nın üç ay ömrü kaldığını öğrenmek, boşanma konusunda kararlı olan Selim için sarsıcı bir dönüm noktası olur. Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Artık bu evliliğin sürdürülemeyeceğini düşünmesine rağmen, bir zamanlar sevdiği kadının ölüme yürüdüğünü bilmek, onu bu kararını yeniden düşünmeye zorlar.

Kaynak: atv Birbirlerine yabancılaştıkları bir dönemde gelen bu haber, Selim'i yeniden ikilemlerle baş başa bırakır: Gitmek mi zordur, kalmak mı? Meyra ise bu haberi büyük bir soğukkanlılıkla karşılamaya çalışır. İç dünyasında çalkantılar yaşasa da duygularını içine gömmeyi ve hastalığını hem ailesinden hem de çevresinden gizli tutmayı tercih eder.