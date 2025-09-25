PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı 2. bölümden ipuçları: Selim’in zor kararı!

Barış Arduç ile Hande Erçel’in başrolünde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı 2. bölümden ipuçları ortaya çıktı. Peki yarın akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Aşk ve Gözyaşı 2. bölümden ipuçları: Selim’in zor kararı!

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikayesi sunacak.

Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meyra'nın üç ay ömrü kaldığını öğrenmek, boşanma konusunda kararlı olan Selim için sarsıcı bir dönüm noktası olur.

Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Artık bu evliliğin sürdürülemeyeceğini düşünmesine rağmen, bir zamanlar sevdiği kadının ölüme yürüdüğünü bilmek, onu bu kararını yeniden düşünmeye zorlar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Birbirlerine yabancılaştıkları bir dönemde gelen bu haber, Selim'i yeniden ikilemlerle baş başa bırakır: Gitmek mi zordur, kalmak mı? Meyra ise bu haberi büyük bir soğukkanlılıkla karşılamaya çalışır. İç dünyasında çalkantılar yaşasa da duygularını içine gömmeyi ve hastalığını hem ailesinden hem de çevresinden gizli tutmayı tercih eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ancak ailesiyle yıllardır süregelen çatışmalar, özellikle annesiyle olan gerginlikler, bu süreci daha da yorucu ve yalnız hale getirir. Zamanın daralmasıyla birlikte Meyra, içten içe yalnız kalma korkusuyla yüzleşirken, Selim de kalmanın ne anlama geldiğini sorgulamaya başlar.

Kaynak: atvKaynak: atv

İkili, aynı evde ama farklı duygularla, karşılıklı bir sessizliğin içinde var olmaya çalışırken; geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi dengeleri yeniden sarsar. Meyra'nın daralan zamanının ve Selim'in sıkışmışlığının getirdiği baskı altında zorlanan ikili, geçmişten gelen bu sürpriz ziyaretçi ve yaşanan beklenmedik olaylar karşısında yeni yüzleşmeler yaşayacaktır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara "kılıç" biliyor! Milli Savunma Bakanlığı'ndan "YPG-SDG" uyarısı: Bölgesel barış için tehdit | Mısır'la tatbikat ve Filistin...
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKK'da "Suriye" korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları
Türk Telekom
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Daltonlar'a infaz! Caner Koçer'in sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü iddiası! İspanyol basını: Casperlar yapmış olabilir
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Kışın ilk sinyalleri hissedilecek! MGM'den İstanbul dahil 11 ile saatli uyarı: Kuvvetli yağış sistemi bugün başlıyor! Ardı arkası kesilmeyecek
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
“İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir” araştırmasına Yıldız Tilbe’den ‘Gazze’li yanıt: Masumlar ölürken yaşamak istemem
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü