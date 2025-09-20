Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı nefes kesti

Başrollerinde Barış Arduç ile Hande Erçel'in yer aldığı Aşk ve Gözyaşı, dün akşam ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici ile buluştu.
1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selim ve Meyra'nın aşkla başlayan evlilikleri üç yılın sonunda ayrılık noktasına gelmişti. Dışarıdan mutlu birliktelikleri varmış gibi görünse de çift odalarını ayırmış, iletişimleri de kopuktu.
Bu durumu saklamayı başarsalar da bu yaşanlar ikisini de tüketti. Aksel ailesinden sonunda ayrılmayı ciddi ciddi düşünen Selim, boşanmaya kesin karar verdi. Şirketin baş avukatı olmasının yanı sıra yönetim kuruluna alınması, damat olarak boşanmasını daha da zorlaştırdı.
Annesinin ölüm yıl dönümünde eve gelen Yeliz, babası ve ikinci eşi Dilşat ile yüzleşerek annesini Dilşat'ın öldürdüğünü iddia etti. Aksel ailesinin reisi Çetin ise bir açıklama yaptı; şirketlerin başına Meyra ya da Harun'un geçmesi için onları kıyasıya bir rekabetin içine sürükledi.