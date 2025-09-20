SON DAKİKA
Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı nefes kesti

atv’nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya & Dass Yapım imzalı, Aşk ve Gözyaşı dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Boşanmanın kıyısında aşkları yeniden mi yazılıyor? İşte ilk bölümden detaylar...

Giriş Tarihi :20 Eylül 2025 , 13:40
Başrollerinde Barış Arduç ile Hande Erçel'in yer aldığı Aşk ve Gözyaşı, dün akşam ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici ile buluştu.

Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı

1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim ve Meyra'nın aşkla başlayan evlilikleri üç yılın sonunda ayrılık noktasına gelmişti. Dışarıdan mutlu birliktelikleri varmış gibi görünse de çift odalarını ayırmış, iletişimleri de kopuktu.

Bu durumu saklamayı başarsalar da bu yaşanlar ikisini de tüketti. Aksel ailesinden sonunda ayrılmayı ciddi ciddi düşünen Selim, boşanmaya kesin karar verdi. Şirketin baş avukatı olmasının yanı sıra yönetim kuruluna alınması, damat olarak boşanmasını daha da zorlaştırdı.

Annesinin ölüm yıl dönümünde eve gelen Yeliz, babası ve ikinci eşi Dilşat ile yüzleşerek annesini Dilşat'ın öldürdüğünü iddia etti. Aksel ailesinin reisi Çetin ise bir açıklama yaptı; şirketlerin başına Meyra ya da Harun'un geçmesi için onları kıyasıya bir rekabetin içine sürükledi.

Selim ailesini ziyaret etmek için İzmit'e gitti ve Meyra'dan boşanacağını açıkladı. Dönünce harekete geçti ve boşanma protokolünü hazırladı. Meyra ile konuşmak istediğini söyledi. Meyra'nın da onunla paylaşmak istedikleri vardı.

İlk sözü Meyra aldı ve beklenmedik bir açıklama yaptı: Selim'e beyninde tümör olduğunu ve az bir ömrü kaldığını söyledi. Bu haber karşısında şoke olan Selim, ise elinde boşanma protokolüyle kala kaldı.

