Gazze soykırımını duyuran sinemacılara teşekkür...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ve Darıca Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Gecede konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven Gazze'de yaşanan insanlık suçunu ve soykırımı dünyaya duyuran tüm sinemacılara teşekkür etti. Hülya Koçyiğit ise, bebeklerin üzerine yağan bombaların, yaşanan insanlık suçunun yüreğini kanattığın belirtti.

Güven, "4 yılda çok yol aldık. Yakında Türkiye'nin en önemli sinema etkinliği olacağız" dedi.