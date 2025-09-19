SON DAKİKA
Duygu dolu aşk hikayesi... Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de

Barış Arduç’un “Selim”, Hande Erçel’in ise “Meyra” karakterine hayat vereceği ‘Aşk ve Gözyaşı’ duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak. Dizi, ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de atv’de...

takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Eylül 2025
atv ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan sezonun iddialı dizilerinden "Aşk ve Gözyaşı"nın ilk bölüm konusu kısaca şöyle; Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur. Ancak bu ihtişamın ardında paylaşılamayan duygular, konuşulmayan kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler birikmektedir. Günden güne büyüyen sessizlik bir zamanlar birbirlerine aşkla, adanmışlıkla ve umutla bakan iki insanı birer yabancı haline getirmiştir.

GEMİLERİ YAKACAK
Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir. Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır. Fakat tam bu noktada gelen beklenmedik bir haber, ilişkilerindeki denge ile beraber hayatlarını alt üst eder. Kader onları yalnızca birlikte kalmaya değil, geçmişleriyle ve birbirleriyle dürüstçe yüzleşmeye de zorlayacaktır.

Masalsı bir düğünle başlayan, ancak zamanla imkansız seçimlerin ve büyük yüzleşmelerin gölgesinde ilerleyen Meyra ve Selim'in hikâyesi, ilk bölümden itibaren seyirciyi derin bir yolculuğa çıkaracak.

ROMANTİK MESAJ
Hande Erçel ve Barış Arduç afiş çekimleri sırasında verdikleri pozla hayranlarına özel bir mesaj gönderdi. Parmaklarını kalp şeklinde birleştirerek kamera karşısına geçen ikili, "Sizleri Seviyoruz" mesajı ile hem ekran başındaki izleyicilere hem de dizinin takipçilerine gönülden selam yolladı. Romantik atmosferiyle dikkat çeken kare, sosyal medyada da büyük ilgi gördü

