Gözleri KaraDeniz'in Dursun'u Eren Ören: "Karadeniz'in sert rüzgarlarını her bölüm daha derinden hissedeceksiniz"

Atv'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’de Dursun karakterini canlandıran Eren Ören, güçlü kardeşlik bağları ve intikam ateşiyle örülü rolü hakkında konuştu. Ören, dizinin her bölümde derinleşen hikayesi ve Karadeniz kültürünün sert gerçekliklerini izleyiciye yansıtma hedefini paylaştı.

Giriş Tarihi :09 Eylül 2025
Atv'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi "Gözleri KaraDeniz", güçlü hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitlerken karakterleri de şimdiden merak konusu oldu. Dizide Dursun karakterine hayat veren genç oyuncu Eren Ören, hem rolü hem de dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Her bölüm daha da derinleşiyor" diyen Eren Ören, şunları söyledi: "Her bölüm daha da merak uyandıran ve güzelleşen bir hikâyemiz var. Bölümler geçtikçe daha derin bağlar, dostluklar, aşk, intikam ve tabii Karadeniz'in sert rüzgarlarını hissedecekler. Yani her bölüm karakterlerin iç dünyasına daha çok ineceğiz." dedi.

KARDEŞLİK BAĞI
Karakterinin en cazip yönlerini paylaşan Ören, Dursun'u şu sözlerle tanımladı: "Dışarıdan neşeli bir Karadeniz delikanlısı gibi görünüyor ama içinde çok güçlü bir bağlılık var. Özellikle Azil ile kurduğu kardeşlik bağı ve annesinin ölümünden sonra yanan o intikam ateşi bana çok cazip geldi. Karadeniz ve racon kavramlarının anlamı ise çok net. Karadeniz deyince mertlik, racon deyince söze sadık kalmak geliyor. Karadeniz insanında bu çok güçlü bir şekilde var." dedi.

