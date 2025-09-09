PODCAST CANLI YAYIN
Gözleri KaraDeniz ikinci bölümüyle ekranda: Azil intikam yolunda Maçari ailesini birleştiriyor

Atv’nin iddialı yapımı Gözleri KaraDeniz, bu akşam yayınlanacak ikinci bölümünde Azil’in en büyük acısıyla yüzleşmesini ve süt kardeşi Dursun’la İstanbul’a çıkacağı zorlu yolculuğu konu alıyor. Maçari erkekleri, baş düşman Havva Kırkayvaz’a karşı ilk kez bir araya gelirken, Mehmet de aile içindeki konumunu koruma mücadelesi veriyor.

09 Eylül 2025
Atv'nin iddiaları yapımlarından Gözleri KaraDeniz, bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Karşısına aldığı düşman, Azil'e hayatındaki en büyük acılardan birini yaşatır. Azil, bu acının bedelini ödetmek için süt kardeşi Dursun'la beraber İstanbul'a doğru bir yolculuğa çıkar. Osman Maçari, yıllardır hasretini çektiği oğlu Azil'i kavgasında tek bırakmaz.

Maçari ailesinin erkekleri ilk kez ailenin ve Azil'in baş düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı bir araya gelirler. Mehmet, Azil'in eve gelişiyle aile içerisindeki konumunun sarsılmasından endişe etmektedir. Öte yandan Havva ve Hidayet'in baskısıyla da kendini gittikçe daralan bir çemberin ortasında bulur. Güneş'in, ailenin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularına hakim olmaya çalışırken istemeden de olsa Maçari'lerin işlerine dahil olmak zorunda kalır.

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi…

