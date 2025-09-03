PODCAST CANLI YAYIN
Barış Arduç ve Hande Erçel’i bir araya getiren “Aşk ve Gözyaşı”, Güney Kore yapımı “Queen of Tears”ın Türk uyarlaması olarak Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Boşanmanın eşiğindeki çiftin sancılı aşk hikayesini anlatan dizi, hem romantik hem dramatik bir yolculuğa davet ediyor.

03 Eylül 2025
Atv’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşının afişi yayınlandı

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan O3 Medya ve Dass yapım ortaklığında hayata geçen "Aşk ve Gözyaşı"nın afişi izleyicilerle paylaşıldı. Barış Arduç'u (Selim) ve Hande Erçel'i (Meyra) yan yana getiren afiş, hem güçlü atmosferi hem de karakterlerin arasındaki çatışmayı yansıtan diliyle, dizinin takipçileri tarafından etkileyici bulundu.

Aşk ve Gözyaşı (Takvim.com.tr)Aşk ve Gözyaşı (Takvim.com.tr)

Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin Türk uyarlaması olan yapım, boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim'in, aldıkları bir haberle yeniden sınanan aşklarını konu ediniyor. Göstermelik evlilikleri, beklenmedik bir gelişme ile yön değişirken, ikili sancılı ve dokunaklı bambaşka yolculuğa çıkıyor. Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizi hem aşkın kırılganlığını hem de yeniden filizlenişini ekrana taşıyacak. Romantik olduğu kadar dramatik bir hikâyeyi anlatan "Aşk ve Gözyaşı", Eylül'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Eylül ayında başlayacak olan dizi, şimdiden merak konusu oldu.

