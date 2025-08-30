Gözleri KaraDeniz 2 Eylül’de başlıyor: Karadeniz’den İstanbul’a imkânsız bir aşk ve mücadele

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı izleyicileri daha ilk sahnelerden içine çekerek yoğun duygulara sürükleyen "Gözleri KaraDeniz" 2 Eylül Salı akşamı başlıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.

Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan dizi, görsel dünyası, çarpıcı atmosferi ve etkileyici oyunculuklarıyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

''BİZE GÜVEN VER''

Gözleri KaraDeniz'in başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ve ÖzgeYağız, Karadeniz'deki çekim sürecinde yaşadıkları deneyimleri anlattı. Halit Özgür Sarı, dizinin ön hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgularken yönetmen Altan Dönmez'in vizyonunun hikâyeyi ve karakterleri ilmek ilmek şekillendirdiğini ifade etti. Her sahne öncesi karakterler üzerinden tek tekgeçtiklerini belirten ikili, "Hocamızla yaptığımız bu detaylı çalışmalar bize büyük güven verdi." dedi.