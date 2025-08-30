PODCAST CANLI YAYIN
Müge Anlı ve Esra Erol yeni sezonda da ekran başına kilitleyecek: Kayıplar bulunacak, mağdurların sesi olunacak

Atv ekranları gündüz kuşağı ile yeni sezona merhaba diyor! 1 Eylül Pazartesi günü izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da başlıyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ağustos 2025
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.

Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak.

Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek.

1 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert; saat 16.00'da ise Esra Erol'da programı yeni sezona kaldıkları yerden devam edecekler.

