Barış Arduç’tan “Aşk ve Gözyaşı” için büyük beklenti: Eylül’de geliyor

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Maslak’ta alışveriş çıkışı yeni sezonda Hande Erçel ile başrolünü paylaşacağı “Aşk ve Gözyaşı” dizisi hakkında konuştu. Eylül ayında ekrana gelecek dizi, aşk ve sürprizlerle dolu hikayesiyle izleyiciyi ekranlara kilitleyecek.

Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, önceki gün Maslak'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Arduç, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yeni sezonda atv ekranlarında Hande Erçel ile birlikte rol alacağı "Aşk ve Gözyaşı" dizisi hakkında konuşan ünlü oyuncu, heyecanını gizleyemedi. Arduç, "Eylül ayında seyirciyle buluşacağız.

Çok heyecanlıyız, ilk tanıtım yayınlandığında aldığımız tepkiler gerçekten harikaydı" diyerek projenin merakla beklendiğini ifade etti.

EKRANA KİLİTLEYECEK

Dizinin konusu şöyle; Amerika'daki eğitiminden sonra ailesinin şirketine kimliğini gizleyerek stajyer olarak giren Meyra (Hande Erçel), burada Selim'le tanışır. Selim (Barış Arduç), onun gerçek kimliğinden habersiz bir şekilde aşık olur ve evlenirler. Dizi, beş yıl öncesi ve beş yıl sonrasını karşılaştırarak, "mutlu son"dan sonra neler olduğunu sıcak ve eğlenceli bir dille anlatıyor.

Masalsı bir düğünle başlayan hikâye, zengin bir ailenin kızı olan Meyra ile hukuk departmanında çalışan Selim'in aşkını konu alıyor.

