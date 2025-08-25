"Gözleri Karadeniz" afişi yayınlandı!

Atv'nin yeni sezon için hazırladığı, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, "Gözleri KaraDeniz"in merakla beklenen afişi paylaşıldı. Afişte yer alan Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, izleyiciyi imkânsız ama vazgeçilmez bir aşkın içine davet ediyor. Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi; Karadeniz'in büyüleyici doğasından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan, aşk ile mücadelenin iç içe geçtiği unutulmaz bir yolculuğu ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil ve Güneş'in yollarının kesişmesi kadar ayrılığı da derin izler bırakacak.