Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı doruğa ulaştı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte hem reyting rekortmeni diziler hem de yeni projeler, eylül ayıyla birlikte izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Uzak Şehir dizisinin yeni sezon bölümlerinin 8 veya 15 Eylül 2025 tarihinde başlaması bekleniyor. Dizinin ekibinin ağustos ayı içerisinde sete çıkacağı konuşulsa da resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören yapım, yeni bölümleriyle yeniden izleyiciyi ekran başına toplayacak.
Sevilen yapım Eşref Rüya'nın 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yeni bölümleriyle dönmesi bekleniyor. Ancak çekimlerin ne zaman başladığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Yeni sezon fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması tahmin ediliyor.
ATV ekranlarının uzun soluklu yapımı Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için gözler eylül ayının son haftasına çevrildi. Yapımcı Bozdağ Film tarafından resmi tarih verilmedi ancak önceki yıllara benzer şekilde eylül sonu ya da ekim başında ekrana dönmesi bekleniyor.
Yeni sezonda dikkat çeken transferler de var: Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi'yi Mert Yazıcıoğlu canlandırırken, başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar da sürpriz bir karakterle diziye dahil olacak.
Geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül tarihinde başlayan Kızılcık Şerbeti'nin bu yıl da benzer tarihlerde ekrana dönmesi bekleniyor. Resmi tarih açıklanmamış olsa da dizinin eylül ortasında seyirciyle buluşacağı tahmin ediliyor.
Bahar dizisi de yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. İzleyici tarafından en çok merak edilen yapımlar arasında yer alan dizinin eylül ayı ortalarında ekrana dönmesi planlanıyor. Fragmanların kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan İnci Taneleri'nin de eylül ayında yayınlanacağı öngörülüyor. Kanalın resmi açıklaması yapılmasa da dizinin takviminde gecikme beklenmiyor.
TRT 1'in sevilen yapımı Gönül Dağı, yeni sezonuyla yine izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin eylül ayında ekrana dönmesi bekleniyor. Kadroda yer alan güçlü isimlerin yanı sıra yeni hikâyelerle sürprizler de olacak.
Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar da her yıl olduğu gibi eylül ayında seyirciyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeni bölümlerin 13 Eylül civarında başlaması tahmin ediliyor.
Aşk ve Gözyaşı: ATV'nin iddialı yapımı, başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç ile yeni sezona damga vurmayı hedefliyor.
Gözleri Karadeniz: Çamlıhemşin'de sete çıkan dizi, Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın başrollerinde yer aldığı güçlü kadrosuyla geliyor.
Veliaht: Show TV'de başlayacak olan Veliaht dizisi, aile içi güç savaşlarını konu alacak. Kadroda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler bulunuyor.
Çarpıntı: Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yapım, kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın hayatına odaklanacak. Dizide Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır rol alıyor.