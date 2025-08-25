Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı doruğa ulaştı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte hem reyting rekortmeni diziler hem de yeni projeler, eylül ayıyla birlikte izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sevilen yapım Eşref Rüya 'nın 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yeni bölümleriyle dönmesi bekleniyor. Ancak çekimlerin ne zaman başladığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Yeni sezon fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması tahmin ediliyor.

Uzak Şehir dizisinin yeni sezon bölümlerinin 8 veya 15 Eylül 2025 tarihinde başlaması bekleniyor. Dizinin ekibinin ağustos ayı içerisinde sete çıkacağı konuşulsa da resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören yapım, yeni bölümleriyle yeniden izleyiciyi ekran başına toplayacak.

🎬 Kuruluş Osman (7. Sezon)

ATV ekranlarının uzun soluklu yapımı Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için gözler eylül ayının son haftasına çevrildi. Yapımcı Bozdağ Film tarafından resmi tarih verilmedi ancak önceki yıllara benzer şekilde eylül sonu ya da ekim başında ekrana dönmesi bekleniyor.

Yeni sezonda dikkat çeken transferler de var: Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi'yi Mert Yazıcıoğlu canlandırırken, başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar da sürpriz bir karakterle diziye dahil olacak.

🎬 Kızılcık Şerbeti

Geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül tarihinde başlayan Kızılcık Şerbeti'nin bu yıl da benzer tarihlerde ekrana dönmesi bekleniyor. Resmi tarih açıklanmamış olsa da dizinin eylül ortasında seyirciyle buluşacağı tahmin ediliyor.