Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman 7. sezon sürprizi! Bennu Yıldırımlar hangi rolde oynayacak?

Bennu Yıldırımlar'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu. Tarihi atmosferi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu performanslarıyla dikkat çeken Kuruluş Osman, yeni sezonuyla yine reyting listelerinin zirvesini zorlamayı hedefliyor.