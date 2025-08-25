Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman 7. sezon sürprizi! Bennu Yıldırımlar hangi rolde oynayacak?

Bennu Yıldırımlar'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu. Tarihi atmosferi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu performanslarıyla dikkat çeken Kuruluş Osman, yeni sezonuyla yine reyting listelerinin zirvesini zorlamayı hedefliyor.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969'da İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Üniversite yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları'na adım atan oyuncu, ayrıca Londra Westminster Adult Education Institute'te drama eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Yıldırımlar, televizyon izleyicisinin karşısına ilk olarak 1993 yılında çıkan Süper Baba dizisindeki "Elif" karakteriyle çıktı. Ancak asıl büyük çıkışını, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisindeki Fikret rolüyle yaptı.