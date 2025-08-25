SON DAKİKA
Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman 7. sezon sürprizi! Bennu Yıldırımlar hangi rolde oynayacak?

Kuruluş Osman, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken güçlü oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak usta oyuncu Bennu Yıldırımlar diziye dahil oldu. Dizinin yapımcılığını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ üstlenirken, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Başrolde ise Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu izleyici karşısına çıkacak.

Giriş Tarihi :25 Ağustos 2025 , 20:51
Bennu Yıldırımlar'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu. Tarihi atmosferi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu performanslarıyla dikkat çeken Kuruluş Osman, yeni sezonuyla yine reyting listelerinin zirvesini zorlamayı hedefliyor.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969'da İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Üniversite yıllarında İstanbul Şehir Tiyatroları'na adım atan oyuncu, ayrıca Londra Westminster Adult Education Institute'te drama eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Yıldırımlar, televizyon izleyicisinin karşısına ilk olarak 1993 yılında çıkan Süper Baba dizisindeki "Elif" karakteriyle çıktı. Ancak asıl büyük çıkışını, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisindeki Fikret rolüyle yaptı.

KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKAN DİZİLER

  • Kadın (Hatice) – 2017-2018

  • Altınsoylar (Saadet) – 2016

  • Gönül İşleri (Servet) – 2014

  • Umutsuz Ev Kadınları (Nermin) – 2011-2014

  • Yaprak Dökümü (Fikret) – 2006-2010

  • Süper Baba (Elif) – 1993-1997

YER ALDIĞI FİLMLER

  • Ahlat Ağacı (2018)

  • Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (2016)

  • Kars Öyküleri (2010)

  • Hiç Yoktan Aşk (2000)

  • Kaç Para Kaç (1998)

  • Gece Melek ve Bizim Çocuklar (1994)

TİYATRO ÇALIŞMALARI

Bennu Yıldırımlar, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllardır sahne almaktadır. Shakespeare'in "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterine hayat vermiştir. Bunun yanı sıra "Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "Üç Kızkardeş", "III. Richard" gibi birçok oyunda sahne aldı.

ÖZEL HAYATI

Deneyimli oyuncu, tiyatro sanatçısı Bülent Emin Yarar ile evlidir. Çiftin Ada adında bir kızları bulunmaktadır.

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi! 7. sezon ne zaman başlayacak, hangi oyuncular kadroda? İşte yayın bilgileri....
Wednesday 2. sezon 2. kısım geliyor: Yayın tarihi belli oldu

