Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Atv’nin yeni sezon dizisi Gözleri KaraDenizden beklenen ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

Atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği "Gözleri KaraDeniz"in beklenen 1. bölüm tanıtımı görücüye çıktı. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı diziden gelen tanıtım, izleyicileri daha ilk sahnelerden içine çekerek yoğun duygulara sürükledi. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağarken, tanıtımın derin atmosferi dizinin güçlü hikâyesine dair ipuçları verdi.

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor. Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan dizi, görsel dünyası, çarpıcı atmosferi ve etkileyici oyunculuklarıyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren geniş kadrosuyla "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

