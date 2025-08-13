Zor Ölüm 5 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Zor Ölüm 5 konusu ne, film ne anlatıyor?

John Moore'un yönettiği ve başrollerinde Bruce Willis, Jai Courtney ile Sebastian Koch'un yer aldığı Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmine ilişkin detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte filme ilişkin notlar...
Zor Ölüm 5 filminin konusu ne?
New York polis teşkilatında 20 yılı aşkın süredir görev yapan John McClane, mafya ile mücadelede efsaneleşmiş bir isimdir. Dünya genelindeki suç örgütleri tarafından hedef gösterilen McClane, Rus mafyasının lideri hapisten kaçınca soluğu Rusya'da alır. Buradaki tek güvenebileceği kişi ise Komorov adındaki Rus'tur.
Ancak işler planladığı gibi gitmez; gizli görev sırasında karşısında oğlu Jack'i gören John, büyük bir sürprizle karşılaşır. John, oğlunun tahminlerinden çok daha yetenekli olduğunu ve birlikte Rus mafyasını köşeye sıkıştırmak üzere olduklarını fark eder. Bu sırada Sovyet ordusu da kontrolü ele geçirmek için harekete geçer. Baba ve oğul, hem mafyaya hem de ordunun müdahalesine karşı tehlikeli ve nefes kesen bir mücadeleye girişir.
Ne zaman çekildi, kim yönetti?
ZOR ÖLÜM 5: ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?