Zor Ölüm 5 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Zor Ölüm 5 konusu ne, film ne anlatıyor?

John Moore'un yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Bruce Willis, Jai Courtney ile Sebastian Koch’un yer aldığı Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmine ilişkin detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Aksiyon dolu yapım, özellikle konusuyla ve tanıdık oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. İşte filme ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025 , 16:29
John Moore'un yönettiği ve başrollerinde Bruce Willis, Jai Courtney ile Sebastian Koch'un yer aldığı Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmine ilişkin detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor.

Zor Ölüm 5 filminin konusu ne?

New York polis teşkilatında 20 yılı aşkın süredir görev yapan John McClane, mafya ile mücadelede efsaneleşmiş bir isimdir. Dünya genelindeki suç örgütleri tarafından hedef gösterilen McClane, Rus mafyasının lideri hapisten kaçınca soluğu Rusya'da alır. Buradaki tek güvenebileceği kişi ise Komorov adındaki Rus'tur.

Ancak işler planladığı gibi gitmez; gizli görev sırasında karşısında oğlu Jack'i gören John, büyük bir sürprizle karşılaşır. John, oğlunun tahminlerinden çok daha yetenekli olduğunu ve birlikte Rus mafyasını köşeye sıkıştırmak üzere olduklarını fark eder. Bu sırada Sovyet ordusu da kontrolü ele geçirmek için harekete geçer. Baba ve oğul, hem mafyaya hem de ordunun müdahalesine karşı tehlikeli ve nefes kesen bir mücadeleye girişir.

Ne zaman çekildi, kim yönetti?

  1. Başroller: Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch
  2. Yönetmen: John Moore
  3. Yapım Yılı: 2013

ZOR ÖLÜM 5: ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

  1. Bruce Willis
  2. Jai Courtney
  3. Yuliya Snigir
  4. Cole Hauser
  5. Mary Elizabeth Winstead
  6. Sebastian Koch
  7. Amaury Nolasco
  8. Radivoje Bukvic
  9. Pavel Dimitriyeviç Lıçnikov
  10. Ganxsta Zolee
  11. Megalyn Echikunwoke
  12. Atilla Arpa
  13. Iván Kamarás
  14. Sergej Onopko
  15. Roman Luknár
  16. Aldis Hodge
  17. Martin "Mako" Hindy
  18. Melissa Tang
  19. Catherine Kresge
  20. Anastassija Makarenko
  21. Rytmus
  22. Scott Michael Campbell
  23. Joe Massingill
  24. Iván Fenyő
  25. April Grace
  26. Edit Balázsovits
  27. Ferenc Elek
