Zor Ölüm 5 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Zor Ölüm 5 konusu ne, film ne anlatıyor?

(sosyal medya)

Ancak işler planladığı gibi gitmez; gizli görev sırasında karşısında oğlu Jack'i gören John, büyük bir sürprizle karşılaşır. John, oğlunun tahminlerinden çok daha yetenekli olduğunu ve birlikte Rus mafyasını köşeye sıkıştırmak üzere olduklarını fark eder. Bu sırada Sovyet ordusu da kontrolü ele geçirmek için harekete geçer. Baba ve oğul, hem mafyaya hem de ordunun müdahalesine karşı tehlikeli ve nefes kesen bir mücadeleye girişir.