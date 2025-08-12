Atv’nin yeni bombası Aşk ve Gözyaşı sete çıktı: Meyra ve Selim ile tanışmaya hazır mısınız?

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç 'un paylaştığı dizide, ikili setten gelen klaket pozu ile hayranlarının karşısına çıktı. İstanbul'da başlayan çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapımın heyecanını iyice artırdı.
Kaynak: atv
Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizinin ilk set gününden gelen kareler büyük beğeni topladı.
İzleyicileri aşkın ve dramın en çarpıcı haliyle buluşturacak olan "Aşk ve Gözyaşı" yeni sezona damgasını vurmak için gün sayıyor.
