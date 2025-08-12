Atv’nin yeni bombası Aşk ve Gözyaşı sete çıktı: Meyra ve Selim ile tanışmaya hazır mısınız?

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç 'un paylaştığı dizide, ikili setten gelen klaket pozu ile hayranlarının karşısına çıktı. İstanbul'da başlayan çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapımın heyecanını iyice artırdı.

Kaynak: atv

İzleyicileri aşkın ve dramın en çarpıcı haliyle buluşturacak olan "Aşk ve Gözyaşı" yeni sezona damgasını vurmak için gün sayıyor.

