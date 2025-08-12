SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Atv’nin yeni bombası Aşk ve Gözyaşı sete çıktı: Meyra ve Selim ile tanışmaya hazır mısınız?

Yeni sezonda O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore’nin reyting rekortmeni dizisi “Queen of Tears”ın Türk uyarlaması “Aşk ve Gözyaşı” için geri sayım başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :12 Ağustos 2025 , 09:47
Atv’nin yeni bombası Aşk ve Gözyaşı sete çıktı: Meyra ve Selim ile tanışmaya hazır mısınız?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç 'un paylaştığı dizide, ikili setten gelen klaket pozu ile hayranlarının karşısına çıktı. İstanbul'da başlayan çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yapımın heyecanını iyice artırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizinin ilk set gününden gelen kareler büyük beğeni topladı.

Kaynak: atvKaynak: atv

İzleyicileri aşkın ve dramın en çarpıcı haliyle buluşturacak olan "Aşk ve Gözyaşı" yeni sezona damgasını vurmak için gün sayıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv