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Habibe Nine fenomen oldu! Torunu yaşadı

Yaptığı yemekler ve soslarla dikkat çeken Habibe Nine, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı. Sosyal medyadaki takipçi sayısı bir anda 200 bine çıktı. Kazandığı parayla torununu evlendireceğini açıkladı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Habibe Nine fenomen oldu! Torunu yaşadı

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ATV'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, sıra dışı bir yarışmacıyı ağırladı. Muğla'nın Menteşe İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Habibe Karataş, yarışmaya katıldı. Oktay Kaynarca'nın karşısına çıktı. Soruları tek tek yanıtladı. 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.

Habibe Karataş (Takvim.com.tr)Habibe Karataş (Takvim.com.tr)

Ancak o riske girmeyip 500 bin TL ile yarışmadan ayrıldı. Üniversite mezunları ilk soruda elenirken Habibe Teyze'nin imza attığı başarı, sosyal medyanın zirvesine çıktı. Ev yemekleri ve soslar yaparak bunu sosyal medyada yayımlayan Karataş'ın takipçi sayısı bir anda fırladı. Takipçi sayısı 104 bin iken, yarışma sonrası takipçi 200 bini aştı. Hem yerli hem yabancı basın kuruluşlarından röportaj teklifleri aldı.

Habibe Karataş (Takvim.com.tr)Habibe Karataş (Takvim.com.tr)
Habibe Nine, yapılan yorumların kendisini çok mutlu ettiğini açıkladı. Duygularını şu sözlerle anlattı: Ben eskiden beri Kim Milyoner Olmak İster'i izlerim. Sonra bu yarışmaya katılmak istedim. Torunuma 'Çocuğum Milyoner'e gideceğim' dedim. O da kabul etti. 10 gün içinde yarışmadan çağrıldım. Kazandığım parayla torunumu evlendireceğim. Bu arada Habibe Nine, sosyal medya aracılığıyla yaptığı ürünlerden sattığını da açıkladı.

Habibe Karataş'ın yaptığı katmerler büyük ilgi görüyor.

ÇARPICI DURUM!

Enise Nehir Aksaylı (Takvim.com.tr)Enise Nehir Aksaylı (Takvim.com.tr)


ODTÜ Matematik mezunu Enise Nehir Aksaylı, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. 3. soru kendi alanından çıktı. "1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?" sorusunu yanıtlamayadı. Telefon jokerini kullandı. Ancak cevap alamadı. Süre bitince yarışmadan ayrıldı!

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