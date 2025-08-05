Aile Saadeti 8. bölümde neler yaşandı? Konağı define heyecanı sardı!

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Konakta define olduğuna inanan Emin, Harun'u da bu hayale ortak etti. İkili, kazı yaparak gizli bir hazineye ulaşma umuduyla işe koyuldu. Konaktaki maddi sıkıntılar giderek artarken, Saadet Hanım'ın uzaktan akrabası olan Latife Hanım'ın gelişiyle dengeler altüst oldu. Aile sakinleri Latife'nin konağa yerleşeceğini düşünse de onu sadece misafir etmeye karar verdi. Latife'nin hazine söylentisinden bahsetmesi, Emin'in iyice umutlanmasına neden oldu.

Kaynak: atv Bu sırada Gönül'ün gitmeye karar vermesiyle, Murat ile aralarındaki gerginlik daha da arttı. Birbirlerine karşı olan duygularını bastırmaya çalışan ikilinin aklını başına Latife Hanım'la yaptıkları bir sohbet getirdi. Gönül, Tekin'e verdiği destek için teşekkür ederek kalmaya karar verdiğini söyledi. Bu karar, konakta sevinçle karşılandı.