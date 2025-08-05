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Aile Saadeti 8. bölümde neler yaşandı? Konağı define heyecanı sardı!

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan dizisi Aile Saadeti dün akşam sekizinci bölümüyle ekrana geldi. İzleyicilerin beğeniyle izlediği dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. İşte Aile Saadeti 8. bölümde yaşananlar...

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Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025 , 12:10 Güncelleme Tarihi :05 Ağustos 2025 , 12:10
Aile Saadeti 8. bölümde neler yaşandı? Konağı define heyecanı sardı!

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Konakta define olduğuna inanan Emin, Harun'u da bu hayale ortak etti. İkili, kazı yaparak gizli bir hazineye ulaşma umuduyla işe koyuldu. Konaktaki maddi sıkıntılar giderek artarken, Saadet Hanım'ın uzaktan akrabası olan Latife Hanım'ın gelişiyle dengeler altüst oldu. Aile sakinleri Latife'nin konağa yerleşeceğini düşünse de onu sadece misafir etmeye karar verdi. Latife'nin hazine söylentisinden bahsetmesi, Emin'in iyice umutlanmasına neden oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bu sırada Gönül'ün gitmeye karar vermesiyle, Murat ile aralarındaki gerginlik daha da arttı. Birbirlerine karşı olan duygularını bastırmaya çalışan ikilinin aklını başına Latife Hanım'la yaptıkları bir sohbet getirdi. Gönül, Tekin'e verdiği destek için teşekkür ederek kalmaya karar verdiğini söyledi. Bu karar, konakta sevinçle karşılandı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Öte yanda Tek Holding'le anlaşma sağlamaya çalışan İngiliz şirketin temsilcisi Ada'nın, Tekin'in kızı olduğunun ortaya çıkması işleri iyice karıştırdı. Ada, babasıyla geçmişteki hesaplaşmasını yapmak isterken bir yandan da Murat'la tanıştı. Çalıştığı şirket aracılığıyla kendini babasına kanıtlamaya çalışan Ada'nın planları, Tekin'in hamlesiyle bozuldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bir anda ortaya çıkan Latife Hanım, "Aradığımı bulamadım" diyerek konaktan ayrıldı. Aile bireyleri kısa sürede sevgi besledikleri Latife Hanım'la vedalaşırken, onun aslında Tekin'in kuzeni olduğundan habersizdi. Tekin, geçmişin izlerini sürmek için kuzeni Latife'den yardım istemiş ve onu konağa bu amaçla getirmişti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Konağı satın almaktan vazgeçmeyen Tekin'e bir sürpriz de Fikri'den geldi. Öz annesinin fotoğrafına ulaşan Fikri, onunla ilgili edindiği bilgileri Tekin'le paylaştı. Bu sırada konağın yarı hissesinin sahibini araştıran Tekin, karşısında elinde tapuyla Ada'yı buldu. Fikri ve Tekin büyük bir şok yaşadı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Konakta ise define arayışına devam eden Emin ve Harun, kazı sırasında buldukları izlerle büyük bir heyecan yaşadı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

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