Aile Saadeti’nde define heyecanı

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aile Saadeti, önceki akşam sekizinci bölümüyle ekrana geldi. İzleyicilerin beğeniyle izlediği dizi, geçtiğimiz akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Son bölümde şunlar yaşandı; Konakta define olduğuna inanan Emin, Harun'u da bu hayale ortak etti. İkili, kazı yaparak gizli bir hazineye ulaşma umuduyla işe koyuldu. Konaktaki maddi sıkıntılar giderek artarken, Saadet Hanım'ın uzaktan akrabası olan Latife Hanım'ın gelişiyle dengeler altüst oldu. Aile sakinleri Latife'nin konağa yerleşeceğini düşünse de onu sadece misafir etmeye karar verdi. Latife'nin hazine söylentisinden bahsetmesi, Emin'in iyice umutlanmasına neden oldu.



BÜYÜK ŞOK

Bir anda ortaya çıkan Latife Hanım, "Aradığımı bulamadım" diyerek konaktan ayrıldı. Konağın yarı hissesinin sahibini araştıran Tekin, karşısında elinde tapuyla Ada'yı buldu. Fikri ve Tekin ise büyük şok yaşadı.

Emin ve Harun, konakta yaptıkları kazı sırasında buldukları izlerle büyük bir heyecan yaşadı.



Aile Saadeti yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.