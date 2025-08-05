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Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

Müge Anlı’nın sunduğu “Güven Bana”nın bu akşam 9’uncu bölümü yayınlanacak. Yarışmacı koltuğunda usta oyuncu Oktay Kaynarca ile meslektaşı Yunus Emre Yıldırımer olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025
Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

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Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol arkadaşlığı yapan Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer yer alacak.

İki sevilen oyuncu birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecek. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Yarışmacı olarak katılmak için: WhatsApp Başvuru Hattı: +90 552 961 09 43

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