Habibe teyze 1 milyon TL’lik soruyu açtırdı!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu haftada heyecan dolu anlara sahne oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne konuk olan Habibe Teyze, torunun sayesinde yarışma katıldığını dile getirdi.



"Benim bu programa katılacağım hiç aklıma gelmezdi" diyen Habibe Teyze, "Benim bir tane torunum var. Bana sosyal medya hesabı açtı. 104 bin takipçim var. Şimdi 180 bine çıktı. 'Anneanne senin yaptığın marifetleri bir oraya koyalım' dedi. Benim hesabım 1-2 hafta içinde 20 bine ulaştı. Şimdi de 104 bin takipçim var. Torunumun çok emeği vardır" ifadelerini kullandı.



GELMEDEN BÖRÜLCE SULADIM

programın sunucusu Oktay Kaynarca'nın "Peki ne yapıyorsunuz? Kendinizi mi anlatıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Muğlalı Habibe Teyze, "Doğal yemek yapıyorum. Börek, çörek, bulgur, makarna, turşu... Bunların hepsini kendim yapıyorum. Buraya gelirken 3 dönüm börülce suladım" ifadelerini kullandı. Habibe Karataş, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmadan önce 500 bin TL'lik soruya doğru yanıt verdi.



Habibe Teyze'ye "Osmanlılar'da Ramazan ayında, özellikle kış aylarında ve genellikle cuma geceleri yapılan hangi adda bir gelenek vardı?" sorusu yöneltildi. Bu sorunun şıkları ise sırasıyla; Hurma sohbetleri, Helva Sohbetleri, Lokum sohbetleri, Güllaç Sohbetleri oldu. Helva Sohbetleri seçeneğini tercih eden Habibe Teyze, soruya doğru yanıt vermiş oldu.