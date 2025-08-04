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Aile Saadeti sırlar dünyası!

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025
Aile Saadeti sırlar dünyası!

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Gönül ile Murat arasındaki gerginlik artar. Kalmakla gitmek arasında kalan Gönül, kırgınlığını Murat'a belli eder. Murat ise duygularını bastırmayı tercih eder. Emin, konakta bir define olduğuna inanır. Elinde kazma kürekle bahçeyi kazarken Harun da bu hayale ortak olur. Bir yandan define arayarak çözüm bulmaya çalışırken diğer yandan Harun, eski çalışanı Nuri'ye imzaladığı evraklarla farkında olmadan şirketi devreder. Bu durum Tekin'in planlarını doğrudan etkiler.

Tekin cephesinde ise işler karışır. Şirkete yatırım yapmak isteyen İngiliz firması adına ada isminde bir temsilci gelir.

Konağın diğer sakinleri ise artan faturalar, geçim sıkıntısı ve duygusal karmaşalarla uğraşmaya devam ederler.

Latife adında yeni bir yüz belirir. Saadet Hanım'ın uzak akrabası olduğunu söyleyen bu kadın konaktaki dengeleri bozar.

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