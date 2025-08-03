İpek Filiz Yazıcı ATV’nin sevilen dizisi ’Aile Saadeti’nde

ATV'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, pazartesi akşamları izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin kadrosuna başarılı genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı dahil oldu.

Aile Saadeti kadrosuna dahil olmasına dair duygu ve düşüncelerini paylaşan İpek Filiz Yazıcı, "Proje ilk geldiği günden itibaren beni çok heyecanlandırdı ve sete çıktığımda da heyecanlandığım kadar varmış dedim. Burada olduğum için çok mutluyum diyebilirim. Ada karakterini ise çok sevdim. 8. Bölüm itibariyle diziye dahil olan Ada, ne istediğini bilen, donanımlı, bilgili ve güçlü bir karakter. Güçlü olmasının yanında sempatik bir tarafı da var. Bu özelliklerin birleşimi hedeflerini bilen, bu hedeflere ulaşmak için aklını ve sempatikliğini kullanan istediğini almak için adım adım ilerleyen bir karakter yapıyor." dedi.