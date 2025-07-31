Gözleri Karadeniz adlı yeni dizi Eylül’de atv’de

Türkiye'nin ekranı atv, yine reyting rekorları kırmaya hazırlanan bir diziye imza attı. Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz'den ilk tanıtım yayınlandı.



Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizinin tanıtımı övgü dolu yorumlar aldı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu dizi, Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş'in (Özge Yağız) imkansız aşkı bulunan yapım, güçlü kadrosu ve duygusal anlatımıyla da büyük ilgi uyandırdı.

Dizide Azil'i Halit Özgür Sarı, Güneş'i ise Özge Yağız canlandırıyor. Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız, Gözleri Karadeniz'de buluştu.