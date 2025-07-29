Müge Anlı ile Güven Bana’da Asuman Krause ve Alper Ateş kıyasıya yarışacak

Müge Anlı'nın sunumuyla atv ekranında başlayacak olan "Güven Bana" para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem rakip olacağınız bu yarışma, Salı akşamı sekizinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda başarılı iki sunucu Asuman Krause ve Alper Ateş yer alacak. Asuman Krause ve Alper Ateş "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecekler.

Bu ikili arasında para mı kazanacak yoksa güven mi? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?