Evrende maddenin en fazla bulunduğu hal hangisidir?

Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta tansiyon yükseldi. İşte o soru ve cevabı...

EVRENDE MADDENİN EN FAZLA BULUNDUĞU HAL HANGİSİDİR?

A- KATI

B- SIVI

C- GAZ

D- PLAZMA

CEVAP: D

Plazma, yüksek sıcaklıklarda gaz halindeki atomların elektronlarını kaybederek iyonlaşmasıyla oluşur. Bu durumda, serbest elektronlar ve pozitif iyonlar bir arada bulunur. Yıldızlar (Güneş dahil), nebulalar ve galaksiler arası ortam gibi evrendeki büyük kütleli yapıların çoğu plazma halindedir. Evrendeki maddenin yaklaşık %99'u plazma halindedir. Dünya'da nadir görünse de (örneğin yıldırımda veya floresan lambalarda), evrende en yaygın madde hali budur.