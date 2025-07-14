Aile Saadeti’nde şok gelişme: Metin kuyuya düştü

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Aile Saadeti bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Konağın bahçesindeki kuyuya düşen Metin, herkesi şok eder. Metin'in orada ne aradığı, neden düştüğü ve en önemlisi hayatta olup olmadığı bilinmemektedir.

Olayın duyulmaması için Harun'un öncülüğünde tüm aile sessiz kalmaya karar verir. Aynı zamanda, konağın miras yoluyla Tekin'e geçmesini engellemek için de birlik olurlar. Ancak bu birliktelik çok geçmeden çatırdamaya başlar. Herkes birbirini suçlar, eski defterler açılır, korkular ve sırlar gün ortaya çıkar.