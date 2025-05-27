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Bala Hatun’dan Göynük’te dik duruş: “Ya öleceğiz ya şehrimizi geri alacağız” İşte Kuruluş Osman 193. bölümünde yaşanacaklar...

atv ekranlarında altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almaya devam eden ‘Kuruluş Osman’, 193. bölümüyle 28 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana geliyor. Yeni bölümde Osman Bey’in Göynük’ün fethi sonrası gaza ateşini Mudurnu için yakması ve Cladius ile Sofia’nın sinsi planları izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kuruluş Osman 193. bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:09 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 14:09
Bala Hatun’dan Göynük’te dik duruş: Ya öleceğiz ya şehrimizi geri alacağız İşte Kuruluş Osman 193. bölümünde yaşanacaklar...

İÇİNDEKİLER

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Osman Bey, Claudius'un Mudurnu hamlesini öğrenir öğrenmez vakit kaybetmeden Göynük'te karargâh kurar. Fethin başarıyla gerçekleşmesi için hazırlıklara başlarken, içeride bir hain olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu yüzden sadece dış düşmana değil, iç tehditlere karşı da plan geliştirir. Osman Bey, Alpleri içindeki hanini bulabilecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

CLAUDIUS MUDURNU'YA SIĞINDI

Ağır bir darbe alan Claudius, Mudurnu'ya çekilerek olası bir saldırıya karşı savunma hattı oluşturur. Osman'ın geleceğinden emindir ve kaleyi korumak adına stratejik bir hazırlık içine girer. Ancak karşısında sadece bir savaşçı değil, usta bir stratejist vardır. Cladisus yaptığı hamle sonrası Osman Bey ve Türk ordusunu durdurabilecek midir?

Kuruluş Osman 193.bölüm fragmanı yayınlandı

BALA VE SOFIA ARASINDA KANLI ÇATIŞMA: HALİME CAN MÜCADELESİ VERİYOR

Bala Hatun ile Sofia arasındaki mücadele, trajik bir şekilde sonuçlanır. Sofia, Halime'ye ölümcül bir darbe indirir. Bu saldırı, Osman Bey ve Bala Hatun'un içini yakar. Halime'nin hayatta kalıp kalamayacağı, olayların seyrini belirleyecek bir dönüm noktası hâline gelir. Halime Hatun sağlığına kavuşabilecek midir? Bu saldırı sonrası Osman Bey ve Bala Hatun ne yapacaktır?

Kaynak: atvKaynak: atv

İKİ CEPHEDE SAVAŞ: GÖYNÜK'TE İSYAN, MUDURNU'DA SAVUNMA HATTI

Claudius, Mudurnu'yu savunurken Sofia da Göynük'te isyan ateşini körükler. Böylece Osman Bey iki cepheden sıkıştırılır. Ancak Bala Hatun, Sofia'nın oyununu bozmak ve halkı korumak için kararlı bir duruş sergiler. İsyan bastırılmak zorundadır. Bala Hatun, Sofia'nın sinsi planlarına rağmen isyanı bastırabilecek midir? Göynük'ü bekleyen akıbet ne olacaktır?

Kaynak: atvKaynak: atv

MUDURNU'NUN FETHİ: OSMAN BEY ENGEL TANIMIYOR

Osman Bey, düşmanlarının tüm planlarına ve savunmalarına rağmen Mudurnu'yu fethetmeyi başarır. Fakat zaferin hemen ardından bir tehlike baş gösterir. Claudius, gitmeden önce Osman'ı ve halkını hedef alan son bir oyun bırakmıştır. Cladius'un gizli planı sonrası neler olacaktır?

Kaynak: atvKaynak: atv

KALEDE YANKILANAN TUZAK: CLAUDİUS'TAN SON HAMLE

Claudius'un son planı, Osman Bey dâhil herkesi etkileyebilecek kadar sinsi ve derindir. Kaleye yerleştirilen bu oyun, fethedilen topraklarda huzuru tehdit eder. Osman Bey'in bu oyunu nasıl bozacağı merak konusudur? Yapılan bu kötülükten sonra Mudurnu'da neler yaşanacaktır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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