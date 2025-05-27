Bala Hatun’dan Göynük’te dik duruş: “Ya öleceğiz ya şehrimizi geri alacağız” İşte Kuruluş Osman 193. bölümünde yaşanacaklar...

Osman Bey, Claudius'un Mudurnu hamlesini öğrenir öğrenmez vakit kaybetmeden Göynük'te karargâh kurar. Fethin başarıyla gerçekleşmesi için hazırlıklara başlarken, içeride bir hain olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu yüzden sadece dış düşmana değil, iç tehditlere karşı da plan geliştirir. Osman Bey, Alpleri içindeki hanini bulabilecek midir?

Kaynak: atv

CLAUDIUS MUDURNU'YA SIĞINDI

Ağır bir darbe alan Claudius, Mudurnu'ya çekilerek olası bir saldırıya karşı savunma hattı oluşturur. Osman'ın geleceğinden emindir ve kaleyi korumak adına stratejik bir hazırlık içine girer. Ancak karşısında sadece bir savaşçı değil, usta bir stratejist vardır. Cladisus yaptığı hamle sonrası Osman Bey ve Türk ordusunu durdurabilecek midir?

BALA VE SOFIA ARASINDA KANLI ÇATIŞMA: HALİME CAN MÜCADELESİ VERİYOR

Bala Hatun ile Sofia arasındaki mücadele, trajik bir şekilde sonuçlanır. Sofia, Halime'ye ölümcül bir darbe indirir. Bu saldırı, Osman Bey ve Bala Hatun'un içini yakar. Halime'nin hayatta kalıp kalamayacağı, olayların seyrini belirleyecek bir dönüm noktası hâline gelir. Halime Hatun sağlığına kavuşabilecek midir? Bu saldırı sonrası Osman Bey ve Bala Hatun ne yapacaktır?