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Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Aile Saadeti’nin afişi yayınlandı!

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Aile Saadeti’nin afişi yayınlandı! Aile Saadeti, yayınlanan afişiyle izleyiciye sıcak ve kalabalık bir aile ortamının ipuçlarını veriyor.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 10:28 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 10:56
Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Aile Saadeti’nin afişi yayınlandı!

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Senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait olan dizinin afişinde tüm karakterler bir arada, 'Saadet Ailesi' olarak kamera karşısına geçti. Renkli karakterlerin bir çatı altında buluştuğu afiş, dizinin hem eğlenceli hem duygu yüklü yapısını yansıtıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun ve Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin birlikte yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları anlatan Aile Saadeti; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille ekrana taşıyacak.

Kaynak: atvKaynak: atv

Aile Saadeti yakında atv'de izleyici ile buluşacak.

Aile Saadeti yakında atv'de başlıyor!

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