Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Aile Saadeti’nin afişi yayınlandı!

Senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait olan dizinin afişinde tüm karakterler bir arada, 'Saadet Ailesi' olarak kamera karşısına geçti. Renkli karakterlerin bir çatı altında buluştuğu afiş, dizinin hem eğlenceli hem duygu yüklü yapısını yansıtıyor.