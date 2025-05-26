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atv’nin yeni dizisi Aile Saadeti’nden ilk tanıtım!

Senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu atv’nin yeni dizisi "Aile Saadeti'nin ilk tanıtımı yayınlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025
atv’nin yeni dizisi Aile Saadeti’nden ilk tanıtım!

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İzleyici ile buluşmak için gün sayan Aile Saadeti dizisinin ilk tanıtımda, Hüner Coşkuner'in "Seni Nasıl Sevsem Acaba?" şarkısına eşlik eden oyuncuların neşesi ve uyumu gözlerden kaçmadı.

Samimi atmosferi ve eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken görüntüler, izleyicilere keyifli ve bol kahkahalı geçecek bir yazın habercisi oldu. Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

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